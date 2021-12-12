أعنف الأعاصير في السنوات العشر الأخيرة في الولايات المتحدة

المصدر: ا ف ب

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تعتبر الأعاصير في الولايات المتحدة مثل تلك التي خلّفت 83 قتيلًا على الأقل وعشرات المفقودين وأضرارا كبرى في المدن منذ الجمعة، حدثا شائعا نسبيًا في البلاد.

واجتاح أعنف إعصار في تاريخ الولايات المتحدة ميزوري وإلينوي وإنديانا عام 1925، ما أسفر عن مقتل 747 شخصًا.

وفيما يلي الأعاصير الأعنف في الولايات المتحدة خلال العقد الأخير:

- 32 قتيلًا على الأقلّ في الجنوب -تسببّت أعاصير في 12 و13 أبريل 2020 من تكساس إلى كارولينا الجنوبية، مرورًا بميسيسيبي وجورجيا وتينيسي وأركنسا، بمقتل 32 شخصًا على الأقلّ.

- 25 قتيلًا على الأقلّ في تينيسي - قُتل 25 شخصًا على الأقلّ عندما ضربت اعاصير شديدة ولاية تينيسي ومنطقة ناشفيل في ليلة 2-3 مارس 2020.

- 23 قتيلًا على الاقلّ في آلاباما -في 3 مارس 2019، قتلت أعاصير عنيفة 23 شخصًا على الأقل وتسببت بأضرار جسيمة في شرق ولاية آلاباما. كان الإعصار الذي ضرب مقاطعة لي مصحوبًا برياح تراوحت سرعتها بين 218 و266 كيلومترًا بالساعة.

- 28 قتيلًا على الأقلّ في الجنوب - في الفترة بين 23 و26 ديسمبر 2015، ضربت موجة من الأعاصير جنوب البلاد مما أسفر عن مقتل 28 شخصًا على الأقل، من بينهم 11 شخصًا في تكساس.

ومع وصول سرعة الرياح إلى 320 كيلومترًا في الساعة، امّحت شوارع بأكملها وجُرفت الطرق السريعة ودُمّر أو تُلف نحو 600 مبنى. وتأثرت أيضًا ولايات ميسيسيبي وتينيسي وأركنسا.

- 35 قتيلًا على الأقلّ في الوسط والجنوب -في 27 و28 أبريل 2014، قُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا في سلسلة من الأعاصير اجتاحت ست ولايات في وسط وجنوب البلاد وهي ميسيسيبي وآلاباما وتينيسي وأركنسا وأيوا وأوكلاهوما.

- 20 قتيلًا على الأقلّ في أوكلاهوما - لقى 20 شخصًا على الأقلّ - منهم سبعة أطفال - حتفهم في 31 مايو 2013 في أعاصير قوية اجتاحت أوكلاهوما.

- 24 قتيلًا في بلدة مور -في 20 مايو 2013، ضرب إعصار صُنّف في الفئة 5 (من أصل 5 على مقياس فوجيتا) مع رياح تفوق سرعتها الـ320 كيلومترًا في الساعة، بلدة مور في ضاحية أوكلاهوما سيتي (جنوب)، وقتل 24 شخصًا.

- نحو 50 قتيلًا في الوسط الغربي -في 2 مارس 2012 في الوسط الغربي في الولايات المتحدة، ضرب نحو 80 إعصارًا كنتاكي وإنديانا وأوهايو وتينيسي وإلينوي، ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا على الأقل، بعد يومين على موجة سابقة مماثلة تسبت ب13 وفاة.

- 161 قتيلًا في مدينة جوبلين - في 22 أيار/مايو 2011، ضرب إعصار بلغت سرعته 320 كيلومترًا في الساعة مدينة جوبلين في ميزوري (وسط) وتسبب بمقتل 161 شخصًا.

- 354 قتيلًا إثر 330 اعصارًا في جنوب شرق البلاد-بين 22 و28 أبريل 2011، ضرب نحو 300 إعصار الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، ما أسفر عن مقتل 354 شخصًا. آلاباما، حيث امّحت بلدات بأكملها تقريبًا مثل توسكالوسا من الخريطة، لديها نحو 250 ضحية. وتأثرت أيضًا تينيسي وميسيسيبي وجورجيا وأركنسا وفيرجينيا. ويوم 27 أبريل، قضى 314 شخصًا في خمس ولايات.

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