تقارير «البيان»: بريطانيا.. دعوات لتلقّي اللقاح و«أوميكرون» لا يشكل خطراً

المصدر: لندن ـ عمر يوسف

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بعد عام على اعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، انتقلت بريطانيا إلى مرحلة المواجهة مع الحفاظ على الحذر ونصائح العلماء. حصلت مارغريت كيينان (91 عاماً) في ديسمبر الماضي في وقت قيود الإغلاق في بريطانيا، على لقاح فايزر كأول امرأة تتلقى اللقاح في العالم. وأعربت كيينان التي تعيش في حي كوفنتري في لندن، عن سعادتها لأنّها تستطيع مشاركة العائلة والأصدقاء أعياد الميلاد هذا العام وهي بصحة جيدة. وتلقت ماغريت كيينان، الجرعة الثالثة المعززة في سبتمبر الماضي، وسط إشادة من جميع معارفها، الأمر الذي يشعرها بالفخر. في المقابل، ناشد عدد من كبار السن من الأوائل في تلقي اللقاح، الشباب من رافضي اللقاح بسرعة الحصول عليه لتسهيل حياتهم، مؤكدين أنهم يتمتعون بصحة جيدة بعد عام على تلقيهم اللقاحات.

وأكّدت الحكومة البريطانية، أنّ البلاد ستحتفل هذا العام بالأعياد ولن تدخل في إغلاق عام جديد، على غرار ما حدث العام الماضي من إغلاق تسبب في حرمان العائلات من اللقاءات والاحتفال بأعياد الميلاد. وأشارت الحكومة البريطانية أنّ إجراءاتها وقيودها الجديدة والتي فرضتها في ظل تفشي متحور «أوميكرون» الجديد حول العالم، تتمثّل في إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وإظهار جواز سفر اللقاحات للسماح بالدخول إلى الأماكن المغلقة والتي تشهد تجمعات مثل المسارح والملاعب، فضلاً عن نصائح العمل من المنزل حال القدرة على القيام بذلك، وإجراء اختبارات كورونا عند السفر.

ونصح العلماء في بريطانيا، الحكومة العودة لتطبيق بعض إجراءات الإغلاق، مؤكدين أنّ «أوميكرون» لا يشكّل خطورة على الحياة للأشخاص الملقحين، فضلاً عن أنّ أغلب حالات التعافي تمت في المنازل دون الحاجة للنقل للمستشفيات.

فعالية

وقال مستشار علم الأدوية واللقاحات في شركة كامبريدج للاستشارات الدوائية، د. بلال أبو زعيتر، لـ«البيان»، إنّ كل اللقاحات فعّالة مع فيروس كورونا ومتحوراته المتعددة بما فيها «أوميكرون»، داعياً الجميع إلى التوجه لمراكز التطعيم للحصول على الجرعة الثالثة المعزّزة بعد ثلاثة أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية لضمان أكبر فعالية للقاحات في مواجهة الفيروس.

بدورها، أشارت كيت بينغام، الشريك الإداري في الاستثمار الصحي، إن التغيرات الجينية الـ22 التي يشكلها «أوميكرون» مقارنة بفيروس كورونا في نسخته الأولى، أثبتت الدراسات أن اللقاحات فعّالة معه ولن يقوم العلماء باختراع لقاح جديد لهذا المتحور ، لكن سيقومون بتطوير اللقاحات الحالية لضمان أكبر فعالية لها في مواجهة «أوميكرون» ومختلف متحورات كورونا.

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