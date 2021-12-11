العالم في صور

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فرق الإنقاذ خلال عملية بحث عن مفقودين جراء ثوران بركان سيميرو في جاوة الشرقية الإندونيسية | أ.ف.ب

جنود سودانيون خلال مناورة عسكرية في منطقة المعقل بولاية نهر النيل | أ.ف.ب

قوات الأمن العراقية تتفقد موقع انفجار هز مدينة البصرة مخلفاً قتلى وجرحى | أ.ب

أولاف شولتس بعد تأديته اليمين في البرلمان مستشارا جديدا لألمانيا خلفا لأنجيلا ميركل | أ.ب

بريطاني مناهض لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست » يتظاهر وسط العاصمة لندن | أ.ب

عسكريون يتوجهون إلى موقع تحطم هليكوبتر روسية الصنع بولاية تاميل نادو الهندية مخلفة 13 قتيلًا | رويترز

إيطاليون يتسوّقون بالقرب من قلعة سفورزيسكو في مدينة ميلانو وسط تساقط كثيف للثلوج | أ.ف.ب

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