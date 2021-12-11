العالم في صور
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فرق الإنقاذ خلال عملية بحث عن مفقودين جراء ثوران بركان سيميرو في جاوة الشرقية الإندونيسية | أ.ف.ب
جنود سودانيون خلال مناورة عسكرية في منطقة المعقل بولاية نهر النيل | أ.ف.ب
قوات الأمن العراقية تتفقد موقع انفجار هز مدينة البصرة مخلفاً قتلى وجرحى | أ.ب
أولاف شولتس بعد تأديته اليمين في البرلمان مستشارا جديدا لألمانيا خلفا لأنجيلا ميركل | أ.ب
بريطاني مناهض لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست » يتظاهر وسط العاصمة لندن | أ.ب
عسكريون يتوجهون إلى موقع تحطم هليكوبتر روسية الصنع بولاية تاميل نادو الهندية مخلفة 13 قتيلًا | رويترز
إيطاليون يتسوّقون بالقرب من قلعة سفورزيسكو في مدينة ميلانو وسط تساقط كثيف للثلوج | أ.ف.ب