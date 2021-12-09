اتهام رجل وابنه بإضرام حرائق غابات كاليفورنيا الضخمة الصيف الماضي

المصدر: أ ف ب

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اعتقل رجل وابنه بتهمة إشعال حريق الغابات الذي أتى على أكثر من 200 ألف فدان في شمال كاليفورنيا الصيف الماضي، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

ووجهت لكل من ديفيد سميث (66 عاما) وابنه ترافيس (32 عاما) تهمة إضرام النار التي أدت إلى الحريق قرب بحيرة تاهو في 14 أغسطس الماضي، في منطقة غابات يقصدها السياح.

وبذلت فرق الإطفاء جهودا استمرت 67 يوما للسيطرة على الحريق. خلال تلك الفترة أصيب خمسة أشخاص بجروح فيما دُمر ألف مبنى سكني أو تجاري، وفق سلطة الإطفاء في كاليفورنيا.

ووجهت للرجلين تهمة إضرام النار عمدا وتم توقيفهما، حسبما أكد بيان لمكتب مدعي مقاطعة إلدورادو.

وإثر الحريق الذي أطلق عليه "حريق كالدور" أُجلي عشرات الأشخاص من المنطقة الواقعة على الحدود مع نيفادا، والقريبة من أكبر بحيرة في جبال أميركا الشمالية.

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