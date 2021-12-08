مستشار ألمانيا الجديد: تعاوني مع ميركل جيد ومفعم بالثقة

المصدر: عواصم - أ.ف.ب ود.ب.أ

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أعلن مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، أنه يعتزم عدم قطع الاتصال مع المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، الأربعاء: «سنواصل تبادل الرأي، حتى بشأن السياسة أيضاً». وذكر شولتس أنه تعاون بشكل جيد ومفعم بالثقة مع ميركل، ولا سيما أثناء أزمة كورونا، وقال إن المستشارة التي خرجت من الخدمة هنأته على منصبه الجديد، وأنها أكدت له أن هذا التعاون لن ينتهي.

على صعيد آخر، هدّد شولتس بـ«عواقب» محتملة على أنبوب غاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا، في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.

رداً على سؤال حول ما إذا كان مستعدّاً لاستخدام أنبوب الغاز كورقة ضغط على موسكو في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا، قال شولتس في أول مقابلة تلفزيونية له بعد تسلّمه مهامه: «موقفنا واضح جداً، نريد أن تكون حرمة الحدود محترمة من قبل الجميع، وأن يفهم كل طرف أن في حال لم يحصل ذلك فستكون هناك عواقب».

ولا يزال بدء تشغيل أنبوب الغاز رهن ترخيص أخير من السلطات الألمانية.

وأضاف المستشار الاشتراكي الديمقراطي: «لكن في الوقت الراهن يجب أن نضمن بقاء الوضع على ما هو عليه، أي أن تظل (الحدود) مصونة».

وبعد الولايات المتحدة، حذرت فرنسا الأربعاء روسيا من «عواقب استراتيجية وضخمة قد تترتب عن شنها عدواناً على أوكرانيا».

وتتهم دول غربية وكييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من العسكريين والدبابات على حدود أوكرانيا في ضوء «غزو وشيك»، وهو ما تنفيه روسيا.

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