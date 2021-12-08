00
إكسبو 2020 دبي اليوم

مقتل رئيس الأركان الهندي و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سلاح الجو الهندي مقتل رئيس الأركان الجنرال بيبين راوات وزوجته في تحطم مروحية أدى أيضا إلى مقتل 11 شخصا آخرين.

وقال سلاح الجو في تغريدة "ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف".

 

طباعة Email
↑ أعلى