مقتل رئيس الأركان الهندي و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سلاح الجو الهندي مقتل رئيس الأركان الجنرال بيبين راوات وزوجته في تحطم مروحية أدى أيضا إلى مقتل 11 شخصا آخرين.

وقال سلاح الجو في تغريدة "ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف".

مقتل رئيس الأركان الهندي و12 شخصا آخرين في تحطم مروحيةhttps://t.co/GqZ129BmHz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/po1Y3gM1cQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2021

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز