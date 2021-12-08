ماكرون لمستشار ألمانيا الجديد: سنكتب الفصل التالي معاً

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس على توليه مهام منصبه.

وكتب ماكرون اليوم الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيراً إلى شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "سنكتب الفصل التالي معا. من أجل الفرنسيين والألمان والأوروبيين... سنلتقي يوم الجمعة!"، وذلك في إشارة إلى الزيارة الرسمية الأولى المرتقبة لشولتس بصفته مستشارا للعاصمة الفرنسية باريس بعد غد الجمعة.

وتم انتخاب وتعيين شولتس مستشارا تاسعا لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وقت سابق اليوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز