ترقب لقمة بوتين وبايدن الافتراضية ... وأزمة أوكرانيا تتصدر جدول الأعمال

المصدر: د ب ا

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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قمة افتراضية اليوم الثلاثاء، ومن المرتقب أن تتصدرها التوترات ذات الصلة بالنزاع الأوكراني.

وذكر الكرملين أن الجانبين سيبحثان أيضا الضمانات الأمنية المحتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان بوتين قد دعا الحلف العسكري الغربي مؤخرا إلى وضع حد لتوسعه شرقا، وطالب بضمانات مكتوبة.

وفي المقابل، تتهم الولايات المتحدة روسيا بزيادة تواجدها العسكري بصورة كبيرة على جانبها من الحدود الأوكرانية، ما يعزز المخاوف من غزو محتمل.

وتنفي موسكو هذه الاتهامات، وتتهم من جانبها أوكرانيا بنشر أكثر من 120 ألف جندي على طول الخط الفاصل بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وكان بوتين وبايدن قد عقدا قمتهما الأولى في جنيف في يونيو، واتفقا خلالها على إطلاق محادثات جديدة بشأن مبادرة لنزع السلاح النووي.

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