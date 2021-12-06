الجيش الإثيوبي يستعيد مدينتي ديسي وكومبولشا

المصدر: وكالات

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أعلنت الحكومة الاثيوبية، اليوم الاثنين، استعادتها لمدينتي ديسي وكومبولشا الرئيسيتين في شمال البلاد، وذلك بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة عليهما.

وأورد المكتب الإعلامي للحكومة الفيدرالية في تغريدة "مدينة ديسي التاريخية ومدينة كومبولشا التجارية والصناعية، حُرّرتا من جانب قوات الأمن المشتركة الشجاعة".

وقبل شهر كانت قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي" تهدد بالزحف على أديس أبابا بعدما سيطرت على ديسي وكومبولشا الواقعتين على طريق سريع يربط العاصمة بشمال البلاد وبجيبوتي. وكانت قد أعلنت سيطرتها على شيوا روبت الواقعة على بعد 220 كيلومترا شمال-شرق أديس أبابا.

لكن بعدما أكد رئيس الوزراء أبي أحمد، أنه يتولى منذ مطلع ديسمبر إدارة المعارك على الأرض، أعلنت الحكومة تحقيق انتصارات عدة على حساب جبهة تحرير شعب تيقراي".

وأعلنت السلطات الإثيوبية "الأربعاء" أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الذي سقط في أغسطس بين أيدي قوات تيغراي

ووفي وقت سابق "الأحد"، نفى زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبر ميخائيل أن تكون كفة الحكومة باتت مرجحة الآن، وأكد أن الجبهة بصدد إجراء إعادة تنظيم استراتيجية لصفوفها ولم يهزم.

يذكر أن النزاع قد اندلع في نوفمبر 2020 حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات إلى منطقة تيغراي الواقعة في أقصى شمال البلاد للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي رداً على هجمات على معسكرات الجيش.

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