اللجنة الانتخابية في غامبيا تعلن فوز الرئيس آداما بارو

المصدر: أ ف ب

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فاز الرئيس الغامبي المنتهية ولايته أداما بارو بأغلبية ساحقة في الاستحقاق الرئاسي الذي نظّم السبت في البلاد، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية الأحد.

وحصل بارو على أكثر من 53% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه الرئيسي أوسينو داربوي الذي حاز 27,7% من الأصوات، وفق لجنة الانتخابات.

لكن معارضي بارو قالوا إنهم يرفضون هذه النتائج حتى قبل إعلانها بشكل النهائي وإنهم يحتفظون بـ"كل وسائل الرد".

واقتصر الاقتراع الذي جرى السبت على دورة واحدة.

كان معسكر بارو بدأ الاحتفال في شوارع العاصمة بانجول حتى قبل تأكيد فوزه رسميا.

وقال أوسينو داربوي للصحافة إلى جانب اثنين من منافسيه "نرفض النتائج التي أُعلِنت حتى الآن" من جانب لجنة الانتخابات.

وأضاف أن "كل وسائل العمل مطروحة على الطاولة"، داعيا "جميع الغامبيين إلى التزام الهدوء" إلى حين إجراء تحقيقات.

كان بارو فاز في الانتخابات الماضية على الرئيس يحيى جامع.

وتعد الانتخابات التي تراقب عن كثب اختبارا لعملية الانتقال الديموقراطي في غامبيا التي حكمها جامع مدة 22 عاما بعد انقلاب دموي قاده في عام 1994.

ورفض جامع الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الماضية واضطر في نهاية المطاف لمغادرة البلاد إلى غينيا الاستوائية تحت ضغط تدخل عسكري من دول غرب إفريقيا.

وغامبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا على متن زوارق.

ويعاني الغامبيون ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت وانقطاع المياه والتيار الكهربائي وصعوبة الحصول على رعاية صحية .

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