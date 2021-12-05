ثار فجأة.. بركان جزيرة جاوة الإندونيسية يقتل 13 شخصاً

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة الإندونيسية إلى 13 قتيلا على الأقل إضافة إلى عشرات المصابين وفق الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا.

وأوضحت الوكالة - في بيان لها اليوم - أن 13 شخصا قتلوا بعد ثوران البركان، وتم التعرف على هوية اثنين منهم وأصيب 98 ، بينما تم إجلاء 902.. لافتة إلى أن 35 شخصا على الأقل نُقلوا إلى المستشفى.

وبركان سيميرو، الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد من بين ما يقرب من 130 بركانا نشطا في إندونيسيا. وثار البركان في يناير الماضي دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

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