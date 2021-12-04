السلطات الهندية على أهبة الاستعداد رغم ضعف عاصفة إعصارية

المصدر: د ب ا

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تراجعت شدة عاصفة إعصارية كانت تهدد الساحل الجنوبي الشرقي للهند، ولكن السلطات ظلت على أهبة الاستعداد، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وكان مسؤولو الأرصاد الجوية حذروا في وقت سابق من أن الإعصار جواد يتشكل فوق خليج البنغال، وأنه سوف يصل إلى اليابسة غدا الأحد محملا برياح تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة.

غير أن الإعصار فقد شدته اليوم السبت، لدى اقترابه من ولاية أندرا براديش بجنوب البلاد، وسيواصل عبور ساحل ولاية أوديشا بشرق البلاد.

وقالت شوشميا بيهيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى بوكالة أوديشا لإدارة الكوارث، نقلا عن تقارير من إدارة الأرصاد الجوية الهندية: "وهنت قوة جواد، ومن المرجح أن يعبر مدينة بوري، كمنخض عميق وليس كإعصار."

وأضافت: " ولكننا على استعداد للأمطار الغزيرة، لقد قمنا بإجلاء ألفي شخص، ونقل 400 امرأة حامل في المناطق الأكثر عرضة للخطر إلى المستشفيات، وأوقفنا خدمات القطار وحذرنا الصيادين من نزول البحر".

وقال كيه كانا بابو، رئيس هيئة إدارة الكوارث في ولاية أندرا براديش المجاورة، إنهم أعدوا ترتيبات لإجلاء 50 ألف شخص، ولكن ظهر لاحقا عدم الحاجة لذلك.

ولم ترد تقارير بشأن وقوع أضرار كبيرة أو وفيات في الولايتين حتى الآن.

وغالبا ما تتشكل الأعاصير فوق خليج البنغال، ثم تسبب أضرارا وفيضانات واسعة النطاق في المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية من الهند.

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