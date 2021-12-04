العالم في صور

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ثوران جديد لبركان لابالما يثير فزع السكان القاطنين في الجزيرة الإسبانية | أ.ب

جندي يؤمن طفلة خلال إطلاق نار في العاصمة اللبنانية بيروت | رويترز





رئيس البيرو بيدرو كاستييو يمد يده لمساعدة رجل دمر الزلزال منزله في إقليم أمازوناس | أ.ف.ب

ساندرا ميسن خلال تنصيبها رئيسة لباربادوس بعد انفصالها عن سلطة التاج البريطاني | أ. ف.

مهاجران عراقيان بمخيم للاجئين في مدينة دونكيرك الفرنسية حيث تزداد أزمة اللاجئين تعقيداً مع قدوم فصل الشتاء | رويترز

جانب من عملية فرز الأصوات بأحد مراكز اقتراع الانتخابات المحلية بالعاصمة الجزائرية | أ.ب

إثيوبيون يتطوعون من أجل دعم جيشهم في معركته الحاسمة ضد «قوات تيغراي » | أ.ف.ب

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