العالم في صور
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ثوران جديد لبركان لابالما يثير فزع السكان القاطنين في الجزيرة الإسبانية | أ.ب
جندي يؤمن طفلة خلال إطلاق نار في العاصمة اللبنانية بيروت | رويترز
رئيس البيرو بيدرو كاستييو يمد يده لمساعدة رجل دمر الزلزال منزله في إقليم أمازوناس | أ.ف.ب
ساندرا ميسن خلال تنصيبها رئيسة لباربادوس بعد انفصالها عن سلطة التاج البريطاني | أ. ف.
مهاجران عراقيان بمخيم للاجئين في مدينة دونكيرك الفرنسية حيث تزداد أزمة اللاجئين تعقيداً مع قدوم فصل الشتاء | رويترز
جانب من عملية فرز الأصوات بأحد مراكز اقتراع الانتخابات المحلية بالعاصمة الجزائرية | أ.ب
إثيوبيون يتطوعون من أجل دعم جيشهم في معركته الحاسمة ضد «قوات تيغراي » | أ.ف.ب