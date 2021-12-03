استقالة رئيس وزراء النمسا

المصدر: وام

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قدّم ألكسندر شالينبرج رئيس وزراء النمسا استقالته، وذلك عقب إعلان سلفه المستشار السابق سيباستيان كورتس استقالته من رئاسة حزب الشعب الحاكم وانسحابه بشكل كامل من الحياة السياسية.

وقال رئيس الوزراء المستقيل شالينبرج، في بيان رسمي،"ليس في نيتي ولم يكن هدفي أبدًا تولي منصب رئيس حزب الشعب"، وعبر عن قناعته بضرورة جمع منصبي رئيس الحكومة ورئيس الحزب الحاكم تحت قيادة واحدة." ووأعلن جيرنوت بلوميل، وزير المالية المنتمي لحزب الشعب الحاكم، استقالته واعتزال الحياة السياسية، الأمر الذي يحتم إجراء تعديل حكومي تتم مناقشته خلال الوقت الراهن بين حزب الشعب الحاكم وشريكه الائتلافي حزب الخضر.

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