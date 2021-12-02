الشرطة تطوق شارعاً خارج مقر الأمم المتحدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مصادر صحفية، أن فرقا من الشرطة معززة وصلت إلى شارع "فيرست أفينيو" بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت المصادر، إلى أنه "هناك عدة سيارات تابعة للشرطة أمام المبنى، كما وصلت حافلة صغيرة تقل عددا من ضباط شرطة مسلحين بمعدات خاصة" وفق روسيا اليوم.

وتابعت: "لم يكشف مسؤولو إنفاذ القانون عن أسباب ما يحدث، وأنه تم تطويق جزء من الطريق أمام المبنى".

وبحسب معلومات أمنية، فإنه "يزعم وجود رجل يحمل سلاحا على أحد مداخل المقر، وإنه يهدد"، فيما يعمل ممثلو إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة على تقييم الوضع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز