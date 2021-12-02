الرئيس الأذربيجاني يهنى قيادة وشعب الإمارات في عامها الخمسين

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان برسالة تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، وأكد فيها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمنى السلام الدائم والازدهار لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق، بعث الرئيس الأذربيجاني برسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، هنأ فيها قيادة وشعب الدولة، قال فيها: "أعتقد أن العلاقات والتعاون بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات القائم على التضامن الراسخ سيستمر في التطور ديناميكياً والتوسع بناءً على إرادة شعبينا"، وذلك فقاً لما نقلته شبكة أخبار "نيوز.إيه زد" الأذربيجانية.

وقال فخامة الرئيس إلهام علييف أنه "في هذا اليوم الاحتفالي الذي لا يُنسى، أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والنجاح، والسلام الدائم والازدهار لشعب الإمارات العربية المتحدة الصديق".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز