الرئيس الأوكراني يدعو إلى "مفاوضات مباشرة" مع موسكو

المصدر: ا ف ب

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إلى "مفاوضات مباشرة" مع روسيا بهدف "وقف الحرب" في شرق بلاده، في ظل تصاعد التوتر مع موسكو المتّهمة بالتحضير لغزو.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان "علينا أن نقول الحقيقة، وهي أننا لن نكون قادرين على وقف الحرب من دون مفاوضات مباشرة مع روسيا". وتخوض كييف حربا منذ العام 2014 مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

ويخوض شرق أوكرانيا حربا منذ العام 2014 مع انفصاليين موالين لروسيا تُعتبر موسكو على نطاق واسع أنها الداعم العسكري والمالي لهم رغم نفيها. واندلع الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص بعد وقت قصير من ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

ودعا زيلينسكي في خطابه أمام البرلمان جميع القوى السياسية في البلاد إلى توحيد الصفوف لإعادة الأراضي الاوكرانية إلى سيطرة كييف. وتابع "دعونا نناضل من أجل ذلك، من أجل هذه الأراضي، بكل إمكاناتنا، يدا بيد".

وأضاف "نعلم أن جيشنا هو الأفضل في العالم وسيحمينا" فيما تشعر كييف والغرب بالقلق إثر تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية وتتخوفان من غزو محتمل.

وتنفي روسيا باستمرار وجود أي مسعى في هذا الاتجاه واتهمت أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بزيادة "الاستفزازات".

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