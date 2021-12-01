29 قتيلاً غالبيتهم من الأطفال في غرق مركب في نيجيريا

المصدر: ا ف ب

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غرق مركب مكتظ كان يقل 42 راكبا غالبيتهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء في ولاية كانو بشمال شرق نيجيريا، حسبما أعلن متحدث باسم الجهاز الإطفاء.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء في كانو ثمين عبدالله لوكالة فرانس برس الأربعاء "انتشلنا 29 جثة ... وأنقذنا سبعة ركاب. ويستمر البحث عن الجثث الـ13 المتبقية".

وقال عبد الله إن المركب كان "مخصصا لنقل 12 بالغا لكن الربان حمّله بهذا الأعداد من الأطفال".

وتكثر حوادث غرق المراكب في الممرات المائية بنيجيريا لأسباب منها الاكتظاظ فوق طاقتها ورداءة الطقس وانعدام الصيانة.

وكان الأطفال وهم قرية بادو بولاية كانو، في طريقهم إلى بلدة باغواي على الضفة المقابلة من النهر للمشاركة في مراسم دينية.

الشهر الماضي قضت سبع فتيات تراوح أعمارهن بين 10 و12 عاما في غرق مركب في ولاية جيغاوا المجاورة.

في يونيو لقي 13 شخصا حتفهم في ولاية سوكوتو عندما غرق مركب كان يقل مشاركين في حفل زفاف.

ويعود أحد أسوأ الكوارث المسجلة إلى مايو عندما فقد أثر أكثر من 150 شخصا في غرق مركبهم في نهر النيجر.

وحظرت سلطات النقل المائي الملاحة ليلا في المنطقة لكن دون التشدد في تطبيق الإجراءات.

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