الصين تتهم واشنطن بتهديد السلام عبر اختلاق "أعداء وهميين"

المصدر: ا ف ب

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اتهمت بكين الولايات المتحدة الثلاثاء بتهديد السلام من خلال اختلاق "أعداء وهميين" بعدما أعلنت واشنطن مبادرات جديدة على الصعيد العسكري في مواجهة الصين وروسيا.

وكانت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية قالت الاثنين إن بلادها ستكثف انتشارها العسكري في مواجهة الصين وروسيا، إضافة إلى مواصلة العمل على إبقاء ردع فعال ضد إيران والجماعات المتشددة في الشرق الأوسط.

واتهمت بكين واشنطن تعليقا على هذا التصريح، باختلاق "أعداء وهميين" وبالسعي "إلى تطويق الصين ومواجهتها".

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن ذهنية الحرب الباردة (...) والكف عن أي كلام أو فعل يهدد السلام والأمن" العالميين.

وأضاف "الأمريكيون يلوحون بتهديد صيني مزعوم كحجة لزيادة انفاقهم العسكري وتوسيع نفوذهم العسكري وسيطرتهم العسكرية. ونحن نعارض ذلك بقوة".

وأوضحت المسؤولة الأمريكية معلنة استكمال تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية عن الوضع العسكري الأمريكي حول العالم، أن تعديل الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ تجري مناقشته "لكن هذه السنة الأولى للإدارة، والوقت ليس مناسبا لإدخال تغييرات استراتيجية رئيسية".

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع أعلنت بالفعل استثمارات لتحديث القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ، وتعزيز وجودها في أستراليا حيث ينشر سنويا حوالي 2500 عسكري من مشاة البحرية بالتناوب لإجراء تدريبات.

وبما أن التقرير مصنّف بين أسرار الدفاع، فإنها لم تقدم أي تفاصيل حول طريقة تعزيز الولايات المتحدة نظامها العسكري بهدف مواجهة طموحات موسكو وبكين.

وأكدت "ندرس حاليا عددا من المبادرات مع حلفائنا وشركائنا، وسوف ترون تحققها خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة".

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