بولندا: استمرار محاولات عبور الحدود من بيلاروسيا

المصدر: د ب ا

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سجلت شرطة الحدود في بيلاروسيا 134 محاولة عبور غير قانونية على الحدود مع بيلاروسيا خلال يوم واحد.

وكتبت شرطة الحدود في تغريدة أن مجموعة أكبر "من الأجانب العدوانيين" قامت بإلقاء الحجارة والقضبان الحديدية والألعاب النارية على القوات الأمنية البولندية عبر الحدود بالقرب من بلدة شوديا وفو.

من ناحية أخرى، تم إلغاء رحلة جوية لإعادة مهاجرين عراقيين علقوا على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، التي تعد أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأعلن المطار في مينسك عبر قناة إخبارية على تطبيق تلغرام أنه كان من المقرر أن تغادر الطائرة التابعة للخطوط الجوية العراقية إربيل بشمال العراق بعد ظهر اليوم. ولم يعلن المطار عن سبب للإلغاء.

وقد تم إعادة مئات المهاجرين الذين علقوا على الحدود إلى دولهم في بداية الاسبوع.

ويتسم الوضع على الحدود بالتوتر منذ أسبوع، بسبب تدفق المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومحاولة دخول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو بالسماح للمهاجرين بدخول بيلاروسيا والاستمرار إلى حدود الاتحاد الأوروبي في محاولة لإثارة أزمة مهاجرين جديدة، وهو ما ينفيه لوكاشينكو.

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