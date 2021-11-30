بايدن والخبراء: لا داعي للذعر من «أوميكرون»

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أن «لا داعي للهلع» من انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ورجّح خبير بارز في مجال الأمراض المعدية بجنوب أفريقيا أن تكون لقاحات «كورونا» الحالية فعالة في الحماية من الأعراض الشديدة للفيروس المتحور.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله «ثمة أسباب للقلق من هذه المتحورة الجديدة، لكن لا داعي للهلع». ودعا الأمريكيين إلى تلقي اللقاح وتلقيح أولادهم أو تلقي الجرعة المعزّزة ووضع الكمامة في الأماكن المغلقة. واعتبر أن المتحور الجديد سيظهر «عاجلاً أم آجلاً» في الولايات المتحدة، لكنه لم يعلن عن قيود إضافية في هذه المرحلة. وقال «إذا تم تطعيم الأشخاص ووضعوا كمامة فلا داعي للعزل».

وأضاف أنه سيقدم (الخميس)» استراتيجية مفصلة لمكافحة كورونا خلال فصل الشتاء «ليس من خلال الإغلاق أو العزل ولكن من خلال تعزيز التطعيم والفحوص والجرعات المعززة».

ورجّح خبير بارز في مجال الأمراض المعدية بجنوب أفريقيا أن تكون اللقاحات الحالية فعالة في الحماية من الأعراض الشديدة لـ «أوميكرون».ونقلت وكالة رويترز عن سالم عبد الكريم، الذي كان المستشار الرئيسي للحكومة خلال جهود الاستجابة الأولى للجائحة في جنوب أفريقيا قوله أمس، إن اللقاحات الحالية من المرجح أن تكون فعالة في الحماية من الأعراض الشديدة لـ «أوميكرون»، أو الحاجة إلى دخول المستشفى.

وقال «بناء على ما نعرفه وكيفية تفاعل السلالات الأخرى المثيرة للقلق مع مناعة اللقاحات، يمكننا أن نتوقع أننا سنظل نرى فعالية عالية في تحاشي الحاجة لدخول المستشفيات أو الأعراض الشديدة». وأضاف إنه ليس هناك سبب للذعر، مشيراً إلى أن التعرف على سلالة «أوميكرون» أمر سهل نسبياً.

ورصت حالات محدودة من «أوميكرون» في عدد من الدول، إذ رصدت البرتغال 13 حالة كلها للاعبي كرة القدم في لشبونة، ورصدت أول حالة إصابة محتملة في سويسرا والنمسا والتشيك، وثاني إصابة في إسرائيل، وست حالات في أسكتلندا.

في الأثناء، أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات بأنها تقوم بإجراء اختبارات معملية لفحص المتحور الجديد بالتزامن مع العمل على تطوير لقاح معدّل تحسباً لاحتمال أن يصبح تعديل اللقاح ضرورياً. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم «بيونتيك»: «حتى لا نضيّع وقتاً، فإننا نقوم بالمهمّتين بشكل متزامن إلى حين توافر بيانات ويكون لدينا معلومات أكثر حول ما إذا كان ينبغي تعديل اللقاح أم لا». وتتوقع الشركة توافر بيانات عن هذا الأمر في موعد أقصاه مطلع الأسبوع بعد القادم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز