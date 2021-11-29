بايدن: لا داعي للهلع بسبب المتحورة أوميكرون

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الاثنين" في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أنه "لا داعي للهلع" من انتشار المتحورة الجديدة اوميكرون مشدداً على أنه لا يتوقع "في هذه المرحلة" فرض قيود جديدة على الرحلات الدولية أو إجراءات حجر في الولايات المتحدة.

ودعا الأمربكيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة، وكذلك وضع القناع في الداخل معتبراً أن المتحورة الجديدة ستظهر "عاجلاً أم آجلاً" في الولايات المتحدة.

وأكد رداً على سؤال حول فرض قيود إضافية "لا أتوقع ذلك في هذه المرحلة".

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