مسلحون يطلقون سراح أكثر من 260 سجيناً في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

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قال مسؤولون إن مسلحين أطلقوا سراح أكثر من 260 سجيناً في هجوم على سجن بمدينة جوس في وسط نيجيريا، في رابع هجوم من نوعه في البلاد هذا العام.

وقالت مصلحة السجون إن المهاجمين فتحوا النار على الحراس مساء أمس الأحد، لتبدأ معركة أسفرت عن مقتل حارس وتسعة سجناء.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعاصمة ولاية بلاتو. وتعاني مناطق إلى الشمال من انتشار نشاط قطاع الطرق.

وقالت مصلحة السجون في بيان "تمكن بعض المهاجمين و262 سجينا إجمالا من الهرب خلال المعركة قبل وصول تعزيزات من أجهزة أخرى".

وأضافت أن السلطات أعادت القبض على عشرة من السجناء.

كان مسلحون قد هاجموا سجنا في ولاية أويو الشهر الماضي وأطلقوا سراح أكثر من 800 سجين.

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