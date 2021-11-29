الكرملين يأمل في لقاء بوتين وبايدن قبل نهاية العام

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين يأمل في عقد اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، قبل نهاية العام، موضحا أن اللقاء على الأرجح سينعقد عبر الاتصال المرئي.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الأمر: "التاريخ لا يزال غير معروف. نحن نأمل أن يتم التواصل (بين الزعيمين) قبل نهاية العام، ولكن لا يوجد تاريخ محدد بعد"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن اللقاء بين الزعيمين سينعقد على الأرجح عبر الاتصال المرئي.

كان الرئيسان بوتين وبايدن قد التقيا في شهر حزيران/يونيو الماضي في جنيف في محاولة لتخفيف التوترات بين روسيا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متوترة بسبب العديد من القضايا من بينها اتهامات لموسكو بحشد قواتها على الحدود لغزو اوكرانيا، غير أن موسكو نفت ذلك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز