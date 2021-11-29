تأجيل المؤتمر السنوي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بسبب تطورات متحور كورونا الجديد

المصدر: وام

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قرر المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة تأجيل مؤتمره الدولي الذي كان مقررا عقده خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر المقبل تحت عنوان "الوحدة الإسلامية.. المفهوم، الفرص والتحديات" نظراً للتطورات المفاجئة التي صاحبت ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وتأكيدا من المجلس على سلامة المشاركين، واحتراما للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول التي يشارك مواطنوها في هذه الفعالية الدولية المهمة.

وأشار معالي الدكتور على راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى حرص المجلس على انعقاد المؤتمر بكامل هيئته بعد زوال هذه الظروف الطارئة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتداول موضوع "الوحدة الإسلامية" لما له من تداعيات مهمة لترشيد العمل الإسلامي ودعم البناء الحضاري للمجتمعات المسلمة حول العالم، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد جديد يتوافق مع الظروف الصحية الملائمة.

وأضاف أنه وعلى الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لهذا الحدث المهم لم تتأثر بهذا المتحور الجديد، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول التي سيفد منها ضيوف المؤتمر قد تؤدي الى إغلاق المطارات في دولهم أمام عودتهم؛ مما يمثل حرجا شديدا عليهم.

وأكد النعيمي أن هذا المؤتمر المهم والحيوي، سوف ينعقد بنفس المدعوين والمشاركين في أقرب الآجال فور انتهاء سياسات الإغلاق بصورة آمنة.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر أتمت جميع الاستعدادات لاستقبال ما يزيد عن 500 مشارك يمثلون العالم الإسلامي حيث شملت قائمة المتحدثين والمشاركين طيفا واسعا من كبار المسؤولين والفقهاء والعلماء والباحثين من أكثر من 170 دولة تتواجد بها المجتمعات المسلمة.

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