«أوميكرون».. «الصحة العالمية» تدعو الدول لإبقاء الحدود مفتوحة

المصدر: عواصم - وكالات

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دعت منظمة الصحة العالمية، الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة. وقالت في بيان، إنّها تقف إلى جانب الدول الإفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة، داعية الدول إلى تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر. وأضافت: «من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم».

جاء ذلك بعدما اتسعت دائرة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في دول جديدة، أمس، بالتزامن مع لجوء عشرات الدول حول العالم لتقييد حركة السفر من جنوب إفريقيا وبلدان مجاورة لها، أملاً في منع انتشار جديد للفيروس.

وتم تسجيل 50 إصابة جديدة في جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي الدولة التي أعلن اكتشاف المتحور الجديد فيها لأول مرة، وتلا ذلك رصد إصابات في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ والدنمارك. وأعلنت أستراليا، عن تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد لمسافرين قادمين من جنوب إفريقيا.

بدورها، أعلنت السلطات الصحية الهولندية، أنه تم تأكيد 13 إصابة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة «أوميكرون» على الأقل في أوساط 61 مسافراً خضعوا لحجر صحي بعدما ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد 19» لدى وصولهم من جنوب إفريقيا. كما أكدت السلطات الصحية الألمانية، تسجيلها أول إصابتين بالسلالة الجديدة في ولاية بافاريا، كانت لدى شخصين قدما إلى ميونيخ من جنوب إفريقيا قبل أيام.

بدوره، أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، عن تسجيله أول إصابة بـ«أوميكرون»، حيث تم تحديد تسلسل الجينوم في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي الطارئ بمستشفى ساكو في ميلانو، من عينة إيجابية لمسافر قادم من موزمبيق. وأعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، عن تسجيل بلاده إصابتين بمتحور كورونا الجديد مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا، واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام.

كما أعلن المغرب، أمس، تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين تجاه أراضيه، لمدة أسبوعين. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الاثنين. وأضافت الوكالة أنّ هذا القرار يأتي جراء التفشي السريع للمتحور «أوميكرون».

وأكّدت الطبيبة الجنوب إفريقية التي دقت ناقوس الخطر بشأن «أوميكرون»، أن أعراضه غير عادية لكنها خفيفة. وقالت الطبيبة: «لا أحد من المصابين كان يعاني من فقدان حاستي التذوق أو الشم، كما هو معروف في بقية متحورات كورونا الأخرى».

تعليق

ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أن المملكة علقت الرحلات الجوية من وإلى مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا. وكانت المملكة علقت، الجمعة، الرحلات الجوية من وإلى جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وليسوتو وإسواتيني.

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