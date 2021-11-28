روسيا: احتمال التصعيد العسكري مع الغرب قائم ويجب منع تطوره

المصدر: د ب ا

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كشف السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن التصعيد العسكري بين روسيا والغرب على الحدود الشرقية احتمال قائم ويجب منع تطوره.

وجاءت تصريحات السفير الروسي خلال مقابلة مع "راديو تايمز" البريطاني نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأحد.

وقال: "نعم، هناك خطر نشوب حرب بسبب سوء التقدير على حدودنا الشرقية، وهذا هو آخر شيء نريده ويجب منع هذا النوع من التصعيد إذا حدث".

وأضاف كيلين: "في الوقت نفسه، المخاطر ليست بنفس خطورة الحرب الباردة، فقد أعربت روسيا لشركائها الغربيين عن مقترحات ملموسة بشأن الخط العسكري، وكيف يمكن تحقيق ذلك".

وتابع كيلين قائلا: "المفاوضات يجب أن تستمر، نحن بحاجة إلى وقف التصعيد. هناك مقترحات من جانبنا، لكن يجب تحليلها وتقديم إجابة. للأسف، لم نتلق أي رد".

كما شدد السفير الروسي على أن بلاده لا تخطط لغزو عسكري لأوكرانيا، وهذا ما أكدته السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا، مشيرا في الوقت نفسه إلى ارتفاع مخاطر نشوب حرب حاليًا في أوكرانيا بسبب عدم الاستقرار على خط التماس في دونباس.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبيرج قد حذر أول أمس الجمعة روسيا من "استخدام القوة ضد أوكرانيا"، مشيرا إلى أن ذلك "سيكلف ثمنا" في حال "قيام" الطرف الروسي بهذا الأمر.

وتابع أن "هذه هي المرة الثانية هذا العام التي يرى فيها الناتو حشدا غير اعتيادي للقوات الروسية في المنطقة" بما يشمل دبابات ومدفعية وطائرات مسيرة وقوات جاهزة للقتال.

من جانبها تقول روسيا أن هذه الحشود لتحركات قواتها داخل أراضيها.

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