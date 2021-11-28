بابا الفاتيكان يطالب بزيادة المساعدات للمهاجرين

المصدر: د ب ا

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طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيادة المساعدات المقدمة للمهاجرين.

وفي حضور العديد من المصلين في ساحة القديس بطرس في روما، قال البابا اليوم الأحد في أول الأحاد الأربعة السابقة لعيد الميلاد إنه يجدد نداءه لكل من يمكنهم الإسهام في حل المشكلة وعلى رأسهم السلطات المدنية والجيش.

وأضاف البابا أن الأخبار الواردة عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم في القناة الإنجليزية وعلى الحدود البيلاروسية البولندية وفي البحر المتوسط، سببت له ألما بالغا.

تجدر الإشارة إلى أن البابا الأرجنتيني يعتزم اعتبارا من يوم الخميس المقبل القيام برحلة إلى قبرص ثم إلى اليونان ومقابلة لاجئين هناك.

وبسبب وضع كورونا، ألغى البابا صلاته العامة التي كان مقررا إقامتها في قلب مدينة روما في ساحة بياتزا دي إسبانيا بالقرب من الدرج الإسباني بمناسبة عيد "الحبل بلا دنس" في الثامن من الشهر المقبل، وقال البابا إن السبب في إلغاء هذه الصلاة هو تجنب التجمعات البشرية وخطر الإصابة بالعدوى، وبدلا من ذلك سيقيم البابا هذه الصلاة بشكل فردي.

يذكر أن البابا ألغى هذه الصلاة في العام الماضي أيضا بسبب كورونا لكنه توجه على نحو غير متوقع إلى تمثال مريم في الساعات الأولى من صباح يوم العيد.

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