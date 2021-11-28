استطلاع يكشف حظوظ ماكرون في الانتخابات الفرنسية

المصدر: د ب ا

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أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه معهد إيفوب-فيدوسيال الفرنسي أنه في حالة إجراء انتخابات الرئاسة الآن، فسوف يحصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 25% أو أكثر من الأصوات في الجولة الأولى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" وإذاعة "سود راديو" أنه في حالة إجراء الانتخابات الآن أيضا سوف تحصل السياسية القومية مارين لوبان على نسبة 19% إلى 20% من الأصوات في الجولة الأولى، وتتحدد النسبة بناء على المرشحين الآخرين.

وأظهر الاستطلاع أن المعلق اليميني المتطرف إريك زيمور يأتي في المركز الثالث بنسبة تتراوح بين 14% و15%.

ولم يعلن ماكرون وزيمور بعد عن ترشحهما للانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

وسوف يختار حزب الجمهوريين المحافظ مرشحه في انتخابات تمهيدية مغلقة تعقد في العطلة الأسبوعية المقبلة، حيث يمكن للأعضاء فقط التصويت. وذكرت جورنال دو ديمانش أن كزافييه برتراند، رئيس مجلس منطقة أوت دو فرانس، حصل على أكبر دعم في الاستطلاع بنسبة 13%.

ومن اليسار، لم يصل أي مرشح إلى 10% في الاستطلاع، وكان جان لوك ميلينشون من حزب "فرنسا الأبية" صاحب أكبر دعم بنسبة 5ر8%.

وأظهر الاستطلاع فوز ماكرون بالأغلبية في الجولة الثانية ضد لوبان. وسوف تجرى الجولة الأولى من الانتخابات في 10 نيسان/أبريل، مع إجراء جولة الإعادة بعد ذلك بأسبوعين.

وشمل الاستطلاع 1351 شخصا، وأجري في الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر بهامش خطأ يتراوح بين 2ر1% و7ر2%.

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