تعيين بيتر فيالا رئيساً جديداً للوزراء في التشيك

المصدر: د ب ا

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عين الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، السياسي المحافظ الليبرالي، بيتر فيالا، رئيسا جديدا للوزراء اليوم الأحد.

وأدى فيالا اليمين الدستورية، في قلعة "لاني"، بالقرب من براغ، في حضور الرئيس التشيكي، الذي جلس خلف حاجز شفاف، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

وستواصل الحكومة المنتهية ولايتها، تحت قيادة الملياردير، أندريه بابيتش، أداء مهامها بشكل مؤقت، حتى تعيين الحكومة الجديدة الكاملة.

ومن غير المتوقع أن يتم تسليم القيادة، حتى منتصف ديسمبر، على أقرب تقدير.

يشار إلى أن بابيتش تعرض لضغوط، بعد مزاعم بحدوث عمليات احتيال وتزوير، شملت إعانات مقدمة الاتحاد الأوروبي وأمورا أخرى كشفت عنها ما يعرف بـ"وثائق باندورا".

وقال فيالا، بينما كان يوقع على اتفاق الائتلاف الحكومي، قبل حوالي ثلاثة أسابيع "إننا نواجه أوقاتا صعبة".

وتشهد البلاد موجة رابعة شديدة من فيروس كورونا، حيث يبلغ معدل الإصابة الأسبوعي 1191 حالة لكل مئة ألف شخص.

وانتقد الائتلاف الجديد التطعيم الإجباري، لكن دعا الشعب لتقليص المخالطات بشكل طوعي.

وشغل فيالا منصب وزير التعليم من مايو 2012، حتى يونيو 2013.



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