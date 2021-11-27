العاصفة أروين تقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف في بريطانيا

المصدر: وكالات

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انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا الليلة الماضية مع اجتياح العاصفة أروين أجزاء من البلاد مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى حوالي 160 كيلومترا في الساعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن رياحا سرعتها حوالي 157 كيلومترا في الساعة هبت على بريزلي وود في نورثمبرلاند بشمال شرق إنجلترا.

وأضاف أن تحذيرات من المستويين الكهرماني (العنبري) والأصفر ما زالت قائمة اليوم السبت في معظم أنحاء البلاد.

وذكر على تويتر أن "العديد من الطرق ما زالت مغلقة لذا يرجى التنقل فقط عند الضرورة القصوى".

وقالت شركة توزيع الكهرباء (نورذرن باورجريد) إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير عانوا من انقطاع الكهرباء. ويعمل مهندسون أيضا على إعادة إمدادات الكهرباء‭‭ ‬‬في اسكتلندا وجنوب إنجلترا.

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