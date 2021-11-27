العالم في صور
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رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عقب توقيع الاتفاق السياسي | إي.بي.إيه
منظر جوي لانهيار جسرين في كولومبيا البريطانية أكبر مقاطعات كندا من حيث السكان جراء الفيضانات / أ.ب
متظاهرون يطالبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال تظاهرة وسط تونس | إي.بي.إيه
ضباب كثيف يحجب الرؤية في مدينة لاهور الباكستانية / رويترز
كوريون جنوبيون يتابعون عبر الشاسات في سيئول خبر وفاة رئيسهم الأسبق تشون دو هوان | إي.بي.إيه
طفل يعمل بائعاً متجولاً في مدينة هرات الأفغانية / أ.ب
دخان يتصاعد من موقع انفجار بضواحي العاصمة الصربية بلغراد مخلفاً قتلى وجرحى | أ.ب