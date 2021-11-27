العالم في صور

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رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عقب توقيع الاتفاق السياسي | إي.بي.إيه

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رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عقب توقيع الاتفاق السياسي  | إي.بي.إيه

 

 منظر جوي لانهيار جسرين في كولومبيا البريطانية أكبر مقاطعات كندا من حيث السكان جراء الفيضانات / أ.ب

 

 

 متظاهرون يطالبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال تظاهرة وسط  تونس | إي.بي.إيه

 

 ضباب كثيف يحجب الرؤية في مدينة لاهور الباكستانية / رويترز

 

 

 
كوريون جنوبيون يتابعون عبر الشاسات في سيئول خبر وفاة رئيسهم الأسبق تشون دو هوان | إي.بي.إيه

 

 

 

طفل يعمل بائعاً متجولاً في مدينة هرات الأفغانية / أ.ب

 

 

 دخان يتصاعد من موقع انفجار بضواحي العاصمة الصربية بلغراد مخلفاً قتلى وجرحى | أ.ب

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