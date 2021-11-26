فرنسا: وزيرة داخلية بريطانيا لم تعد موضع ترحيب في اجتماع المهاجرين

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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال اليوم الجمعة إن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أبلغ نظيرته البريطانية بريتي باتيل بأنها "لم تعد موضع ترحيب" في اجتماع تستضيفه فرنسا يوم الأحد بشأن قضية المهاجرين غير الشرعيين.

يأتي ذلك يعد رسالة بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد فيها تعامل باريس مع قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وقال أتال لتلفزيون (بي.إف.إم) بخصوص رسالة جونسون "تلك الرسالة تفتقر للياقة الرسمية ومحتواها غير لائق".

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