بعد كارثة غرق مهاجرين.. ماكرون يطلب من جونسون عدم استغلال أزمة المهاجرين

المصدر: أ ف ب

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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من استغلال أزمة المهاجرين سياسيا، وذلك بعد غرق 27 شخصا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى إنكلترا، وفق ما أعلنت الرئاسة الخميس.

وقال قصر الإليزيه في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرجلين في ساعة متأخرة الأربعاء، إن ماكرون أبلغ جونسون أن لدى فرنسا والمملكة المتحدة "مسؤولية مشتركة". وأضاف بأنه "يتوقع من البريطانيين التعاون التام والامتناع عن استغلال وضع مأساوي لأهداف سياسية".

وسيترأس رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اجتماع أزمة الخميس مع وزراء لمناقشة تدابير جديدة، حسبما أعلن مكتبه.

وقضى 17 رجلا وسبع نساء وثلاثة قاصرين بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال فرنسا، خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية.

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية مساء الأربعاء أنّ لندن وباريس اتّفقتا على الضرورة "الملحّة" لتعزيز التعاون بينهما لمكافحة "عمليات العبور المميتة" في بحر المانش.

وقال متحدّث باسم داونينغ ستريت إنّ جونسون وماكرون اتفقا خلال مكالمة هاتفية على الضرورة "الملحّة لتعزيز جهودهما المشتركة لمنع عمليات العبور هذه، وفعل كل ما بوسعهما لتوقيف العصابات التي تعرّض أرواح أناس للخطر".

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