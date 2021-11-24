بريطانيا: مكتب جونسون ينفي وجود توتر مع وزير الخزانة سوناك

المصدر: د ب ا

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رفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقارير صحف بريطانية عن وجود توترات بين جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك، بينما لا تزال الحكومة في موقف الدفاع بسبب الأخطاء الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء قوله للصحفيين في مؤتمر صحفي منتظم اليوم الأربعاء إن الحكومة بأكملها تركز على تقديم "أجندة طموح". وردا على سؤال عما إذا كان مكتب جونسون يعمل بشكل جيد مع وزارة الخزانة، قال "نعم".

إلا أن التراجع لن يساعد على الأرجح في تهدئة الأعضاء المحافظين في البرلمان بسبب سلسلة من القرارات المثيرة للجدل من جانب رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة، كما أن التقارير عن وجود نزاعات في قمة الحكومة زادت من الشعور بأن جونسون يجد صعوبة متزايدة في السيطرة على حزبه.

وجاءت الأزمة الأخيرة عندما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أول أمس الاثنين عن "مصدر بارز في داونينج ستريت" قوله إن كبار المسؤولين لديهم مخاوف جادة بشأن أداء جونسون مؤخرا.

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