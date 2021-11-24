البرق يصعق 13 سجيناً أثناء تناولهم الغداء في زيمبابوي

المصدر: أ ف ب

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ضربت صاعقة برق 13 سجينا كانوا يتناولون الغداء في سجن بشمال غرب زيمبابوي، حسبما أعلن مسؤول أمس الثلاثاء.

وقال نائب المتحدث باسم السجن بيتر شابراغندا لوكالة فرانس برس إن الحادثة وقعت الجمعة في سجن في بلدة هوانغي.

وأوضح بأن "السجناء كانوا في باحة السجن" عندما ضربت صاعقة البرق قرابة الساعة 11,30 صباحا (9,30 ت غ).

ونقل السجناء إلى المستشفى "واعتبرت حالة أربعة منهم خطرة والتسعة الآخرون في حالة مستقرة".

وكثيرا ما تضرب صواعق البرق المصاحبة للعواصف الرعدية مناطق في زيمبابوي وتودي بالعديد من الأشخاص كل عام.

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