مرتكب حادث موكب ويسكونسن يواجه خمس تهم قتل

المصدر: د ب أ - ت ك أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه الرجل المتهم بقيادة سيارة الدفع الرباعي التي اصطدمت بحشود في موكب احتفالي في ويسكونسن يوم الأحد مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، ما يصل إلى خمس تهم قتل من الدرجة الأولى، وفقا للشرطة.

واحتجزت الشرطة داريل بروكس / 39 عاما / يوم الاحد بعد الحادث المميت الذي وقع في واكيشا، غير أنه لم يتم توجيه اتهام رسمي له بعد، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وكان بروكس قد اتهم بعدد كبير من الجرائم الأخرى قبل الحادث الأخير، وفقا لسجلات السجن على الانترنت.

ومن بين الاتهامات التي وجهت إليه في السابق تهمة استخدام سلاح ناري بشكل متهور وحيازته بشكل غير قانوني في يوليو 2020، وفي وقت سابق من هذا الشهر بمقاومة ضابط شرطة، والقتل المتهور، والسلوك غير المنضبط، وفقا لصحيفة ميلووكي جورنال سنتينل.

وقد أطلق سراحه بكفالة قيمتها ألف دولار يوم الجمعة الماضي قبل يومين من الحادث.

وأعلنت سلطات بلدة واوكيشا ليل الأحد/الاثنين أن 40 شخصا على الأقل أصيبوا خلال الحادث.

ولم تعلن السلطات أعمار القتلى. وكانت قد أعلنت قبل ساعات عن وجود العديد من الأطفال بين الضحايا. وقالت إدارة الطوارئ إن 11 بالغا و 12 طفلا نقلوا إلى المستشفيات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز