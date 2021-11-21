العثور على جثة مهاجر قضى غرقًا قبالة سواحل اليونان

المصدر: ا ف ب

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أعلن خفر السواحل اليونانيون العثور إثر عملية إنقاذ، على جثة مهاجر قضى غرقًا الأحد في جنوب شرق جزيرة كريت.

وتلقى خفر السواحل نداء استغاثة الأحد عندما سقط ستة مهاجرين من أصل 69 كانوا على متن مركب شراعي.

وعُثر على شخص غارق أثناء عملية إنقاذ واسعة النطاق.

ونقل خفر السواحل الأحد الركاب الـ68 وبينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، إلى مرفأ باليوخورا. وأفادت وكالة الأنباء اليونانية أن ثلاثة أشخاص مصابين بجروح تلقوا الرعاية من جانب أجهزة الإسعاف.

في 27 أكتوبر، قضى أربعة أشخاص بينهم طفلان، في حادثة غرق قبالة سواحل جزيرة خيوس.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 2500 شخص عبروا بحر ايجه هذا العام آتين من تركيا المجاورة، مقابل 9700 شخص في 2020 وهو العام الذي سجّلت فيه المفوضية أكثر من مئة وفاة أو مفقود.

عام 2021، أحصت مفوضية اللاجئين في اليونان ثلاثة حوادث غرق في بحر إيجه بين يناير ومارس أسفرت عن مصرع ستة أشخاص أحدهم في المياه الاقليمية اليونانية قبالة سواحل جزيرة ليسبوس.

من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ثلاث حوادث أخرى بين أبريل وسبتمبر في المنطقة نفسها أدت إلى مصرع 13 شخصًا بينهم ثمانية قبالة سواحل جزيرة كريت.

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