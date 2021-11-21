تسبب بحالة ذعر.. مجهول يطلق النار ويفر في مطار أتلانتا

المصدر: أ ف ب

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تبحث الشرطة الأميركية بجد الأحد عن رجل فر من مطار أتلانتا الدولي (جنوب شرق) بعدما أطلقت رصاصة من سلاحه الناري عرضا عند اكتشافه بحوزته ما أثار حالة من الذعر.

ودفع الحادث الذي وقع السبت عشرات الركاب إلى البحث عن مكان للاختباء وقد أسفر عن ثلاث إصابات لم تكن أي منها ناجمة عن إطلاق الرصاصة.

وقال الميجور في شرطة أتلانتا ريجينالد مورمان خلال مؤتمر صحافي بعد تحديد المشتبه به على أنه كيني ويلز (42 عاما) "نحن نطارد هذا الشخص بنشاط".

وأوضحت إدارة أمن السفر أن الحادث وقع بعد اكتشاف "قطعة محظورة" داخل أمتعة الراكب بواسطة جهاز الأشعة السينية.

وعندما فتح أحد عناصر الأمن الحجرة التي تحتوي على القطعة "اندفع الراكب إلى الحقيبة وأمسك بسلاح ناري وعندها خرجت الرصاصة".

وأوضحت الإدارة "بعد ذلك هرب الراكب من المنطقة ونفد من مخرج المطار" مضيفة أن العنصر الأمني طلب من الراكب ألا يلمس القطعة.

وقالت الشرطة إن شخصا أصيب إثر سقوطه جراء حالة الذعر التي أعقبت الحادث، واشتكى اثنان آخران من ضيق في التنفس.

وبعد وقت قليل من الحادث قرابة الساعة 13,30 (18,30 ت غ)، أعلنت إدارة المطار عبر تويتر أنه "لم يعد هناك خطر على الركاب أو الموظفين".

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