30 قتيلاً أو مفقوداً على الأقل في فيضانات في جنوب الهند

المصدر: ا ف ب

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لقي ثلاثون شخصا على الأقل حتفهم أو فقدوا في فيضانات جنوب الهند، حسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن سيول جرفت ثلاث حافلات.

وانتشل عمال الإنقاذ عشرات الجثث بعدما جرفت المياه ثلاث حافلات في ولاية أندرا براديش الساحلية الجمعة.

وما زال 18 شخصا على الأقل في عداد المفقودين حسب الموقع الإخباري "نيوزمينوت".

ويقول خبراء إن الظروف المناخية القاسية التي تزداد صعوبة توقعها في جنوب آسيا في السنوات الأخيرة ناتجة عن تغير المناخ وتفاقمت بسبب انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمراني.

ولقي عشرات حتفهم منذ أكتوبر في الهند في فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة السبت في عدد من مناطق جنوب البلاد.

ولقي 42 شخصا على الأقل حتفهم الشهر الماضي في أمطار غزيرة ضربت ولاية كيرالا.

ومنعت سلطات الولاية الجمعة زيارة معبد ساباريمالا، أحد أقدس الأضرحة الهندوسية، بسبب هطول أمطار غزيرة.

ومنذ الأسبوع الماضي، يزور مئات الهندوس المعبد يوميا في إطار رحلة حج سنوية تستمر شهرين.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز السبت أن ارتفاع منسوب مياه نهر بامبا المقدس أجبر السلطات على منع المصلين من التوجه إليه ليوم واحد.

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