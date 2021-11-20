بولندا تبعد مهاجرين لدى محاولتهم اختراق حدودها مع بيلاروس

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤولو الحدود البولندية اليوم السبت أن العديد من المجموعات الضخمة من المهاجرين، التي كانت تحاول اختراق الحدود بين بيلاروس وبولندا، تم إبعادها بنجاح.

ووقعت تلك المحاولات، مساء أمس الجمعة، بالقرب من بلدة "دوبيتشي سيركوين" البولندية.

وجاء في بيان صادر عن المسؤولين البولنديين إن "الأجانب كانوا عدوانيين. لقد ألقوا الحجارة والألعاب النارية واستخدموا الغاز المسيل للدموع".

وسجل المسؤولون البولنديون إجمالي 195 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وتحدث مسؤولون بولنديون أيضا عن العديد من عمليات اعتقال متعددة لمهربي بشر، بما في ذلك أربعة بولنديين وأوكرانيان وألمانيان وشخص أذربيجاني وآخر جورجي.

وكان الأشخاص الذين تم القبض عليهم يحاولون مساعدة مجموعة تضم 34 مهاجرا على عبور الحدود.

كانت التوترات قد تصاعدت على الحدود، منذ أسابيع، بسبب تكدس المهاجرين، عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والقيام بالعديد من المحاولات لدخول دول التكتل.

ويواجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تهمة تشجيع آلاف الأشخاص من الدول التي مزقتها الحرب على القدوم إلى بيلاروس مع وعد بالحياة في أوروبا.

ويزعم الاتحاد الأوروبي أنه أرسلهم باتجاه الجناح الشرقي للكتلة انتقاما من العقوبات المفروضة على نظامه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز