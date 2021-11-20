العالم في صور

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عضو في الحرس الفنزويلي يحمل معدات التصويت في كاراكاس استعداداً للانتخابات المرتقبة غداً الأحد ــ رويترز

عناصر من الدفاع المدني في موقع انفجار قرب مبنى البرلمان في العاصمة الأوغندية كمبالا ــ أ.ف.ب

عائلات كردية تشترك في وجبة طعام خلال إحياء طقوس خاصة في مدينة القامشلي السورية ــ أ.ف.ب



أم تجر عربة ابنها وسط تساقط كثيف للثلوج في العاصمة الروسية موسكو ــ أ.ف.ب

حملة تعقيم واسعة كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا عشية بدء الامتحانات في كوريا الجنوبية ــ أ.ب

دخان أسود يتصاعد على إثر تجدد ثوران بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية ــ إي.بي.إيه

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