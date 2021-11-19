بايدن يستأنف مهامه الرئاسية بعد انتهاء الفحص الطبي

المصدر: وكالات

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية، اليوم "الجمعة"، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص "روتيني" بالمنظار على الأمعاء.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي على "تويتر"، أن الرئيس الذي خضع لتنظير "روتيني" للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه "قرابة الساعة 11,35 هذا الصباح".

وأضافت: "كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة".

ولفتت ساكي إلى أن "بايدن سيلازم حالياً مستشفى وولتر ريد قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي".

ويهدف هذا الفحص إلى كشف أي تشوهات في القولون، ويشكل جزءاً من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين "السبت".

وقالت الرئاسة الأمريكية إن تفاصيل هذا الفحص ستعلن بعد ظهر "الجمعة" بتوقيت واشنطن.

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