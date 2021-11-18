بوتين يدعو حليفه لوكاشنكو إلى الحوار مع المعارضة البيلاروسية

المصدر: وكالات

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس حليفه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إلى الحوار مع المعارضة التي يقمعها نظام مينسك منذ أغسطس 2020.

وقال بوتين خلال خطاب ألقاه في موسكو "توجد مشاكل ونحن مدركون ذلك لكننا ندعو طبعًا إلى الحوار بين السلطات والمعارضة" البيلاروسية.

ويقمع النظام البيلاروسي المعارضة منذ إعادة انتخاب لوكاشنكو في أغسطس 2020 لولاية سادسة خلال اقتراع اتُّهم بتزوير كبير.

وقُتل العديد من الأشخاص على هامش احتجاجات ضد النظام التي استمّرت عدّة أشهر فيما اعتُقل المئات أو نُفيوا.

وفرضت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على نظام لوكاشنكو، التي تدعمه موسكو، في أعقاب حملة القمع الوحشية التي استهدفت المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2020.

وحيّت المعارضة الرئيسية لنظام لوكاشنكو سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تعيش في المنفى في ليتوانيا، دعوة بوتين إلى الحوار، معتقدة أن الظروف لقيام الحوار غائبة.

وقالت لوسيلة الإعلام البيلاروسية "زيركالو.ايو"، "لم أتواصل مع الكرملين لكنني أحيي الدعوات إلى الحوار".

وأضافت "لا حوار يبدأ في السجن. يجب أن يُفرج عن كل المعتقلين السياسيين وأن يتوقّف العنف".

وبحسب المنظمة غير الحكومية البيلاروسية "فيانا"، تضمّ بيلاروس التي يرأسها لوكاشنكو دون انقطاع منذ العام 1994، 873 سجينًا سياسيًا.

وذكر مكتب لوكاشنكو الإعلامي الأربعاء أنه والمستشارة الألمانية ميركل تحدثا بشأن الأزمة مرتين في الأيام الأخيرة و"اتفقا على معالجة المشكلة ككل بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي".

ورحّب الكرملين الخميس بالاتصالات المباشرة بين ميركل ولوكاشنكو.



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