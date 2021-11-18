بايدن يختبر سيارة هامر كهربائية خلال زيارته مصنع سيارات في ديترويت.. فيديو
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قام الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء برحلة تفقدية إلى مصنع "جنرال موتورز" للسيارات، وانتهز هذه الفرصة لاختبار سيارة هامر كهربائية.
وأظهر فيديو تم تداوله أن بايدن صعد إلى السيارة مع أحد موظفي المصنع، وانطلق، ثم توقف قرب المراسلين وسأل: "هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟" .
وذكر تقرير "اسوشيتد برس" أن سعر السيارة، التي جربها الرئيس، يبدأ من 108700 دولار.
#بايدن يختبر سيارة هامر كهربائية خلال زيارته مصنع سيارات في #ديترويت.. فيديوhttps://t.co/YhjDOs9hMp#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/S84coIZlWJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 18, 2021