بولندا: أزمة المهاجرين قد تستمر سنوات

المصدر: سوكولكا (بولندا - أ.ف.ب)

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حذّرت بولندا أمس، من أن الأزمة مع بيلاروس قد تستمر أشهراً إن لم يكن سنوات، مؤكدةً أن المهاجرين قاموا مرة أخرى أثناء الليل بمهاجمة الحدود البولندية، التي تشكل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وصرّح وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، بأن «الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية لن يُحلّ بسرعة. يجب أن نستعد لأشهر، إن لم يكن سنوات». وأوضح بلاشتشاك أن محاولات عبور الحدود استمرت أثناء الليل واستخدم المهاجرون طريقة مهاجمة الحدود البولندية نفسها، التي استخدموها أول من أمس عند المعبر الحدودي بين بروزغي في بيلاروسيا وكوشنيتسا في بولندا.وسجل حرس الحدود البولنديون أول من أمس في المجمل 161 محاولة عبور غير قانونية للحدود.

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