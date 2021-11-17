أذربيجان تعلن مقتل 7 من جنودها في معارك على الحدود مع أرمينيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأربعاء أن سبعة جنود أذربيجانيين قُتلوا في معارك دارت الثلاثاء مع القوات الأرمنية قرب إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه.

وأوضحت الوزارة أن عشرة جنود أذربيجانيين أُصيبوا بجروح في الاشتباكات، وهي الأعنف منذ نهاية الحرب بين يريفان وباكو العام الماضي.

وأعلنت أرمينيا من جهتها، مقتل جندي وفقدان 24 آخرين وأسر 13 أثناء الاشتباكات مشيرةً إلى أنها خسرت موقعَين عسكريَين أصبحا تحت سيطرة باكو.

واندلعت مواجهات الثلاثاء بين أرمينيا وأذربيجان بعد تصعيد استمر عدة أسابيع، بين هذين البلدين الخصمين في القوقاز، في منطقة ناجورنو قرة باغ الجبلية.

وأعلنت أرمينيا مساء الثلاثاء التوصل إلى هدنة مع أذربيجان إثر "وساطة" روسية بعد يوم من الاشتباكات بين قوات البلدين قرب منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها. وتتقاذف يريفان وباكو المسؤولية عن الاشتباكات الجديدة.

وتعكس المعارك الأخيرة التوازن الهشّ على الحدود، بعد عام تقريبًا على انتهاء النزاع الدامي الذي استمرّ ستة أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا في ناجورنو قرة باغ.

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