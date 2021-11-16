الشرطة الهندية تحقق في تهريب الماريغوانا عبر أمازون

المصدر: د ب ا

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فتحت الشرطة الهندية تحقيقا بشأن مزاعم تفيد بتهريب الماريغوانا من خلال شركة "أمازون"، واستدعت مسؤولين تنفيذيين محليين يعملون لدى عملاقة التجارة الإلكترونية.

وتم إلقاء القبض على رجلين من منطقة بيند في وسط الهند، وبحوزتهما 20 كيلوغراما من الماريغوانا، أمس الاول الأحد، وتبين أنهما كانا يستخدمان موقع البيع بالتجزئة لتهريب المخدر المحظور إلى ولايات مختلفة.

وقال قائد شرطة المنطقة، مانوج سينج، عبر الهاتف اليوم الثلاثاء: "من المحتمل أن يتم القيام بعملية اعتقال أخرى قريبا. لقد كان هؤلاء المهربون يستخدمون منصة أمازون لطلب وتسليم الماريغوانا التي كان يتم نقلها أسفل أوراق الكاري والستيفيا المجففة ".

وأضاف: "وقد تمت عمليات بيع أكثر من 1000 كيلوغرام من المخدر، بقيمة 148 ألف دولار، من خلال المنصة الالكترونية، كما تمت 384 صفقة من هذا القبيل خلال الأشهر الأربعة الماضية".

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