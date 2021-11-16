فيضانات قاتلة بولاية تاميل نادو الهندية.. فيديو

المصدر: البيان

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لقي أربعة عشر شخصاً على الأقل حتفهم خلال بداية هذا الأسبوع في ولاية تاميل نادو الهندية جراء الفيضانات العارمة التي تسببت بها الأمطار التي هطلت على جنوب البلاد، وفق "يورونيوز".

وكانت السلطات في ولاية تميل نادو، قد أعلنت حالة التأهب القصوى استعداداً للفيضانات والسيول، التي حدثت نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي تسبب بها المنخفض الجوي الذي عبر فوق جنوب غرب خليج البنغال وشمال تاميل نادوبداية الأسبوع.

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