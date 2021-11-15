عمليات إجلاء في كندا بعد فيضانات وانزلاقات للتربة

المصدر: أ ف ب

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صدرت أوامر إجلاء في جنوب مقاطعة كولومبيا البريطانية بغرب كندا بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسبما ذكرت السلطات المحلية الاثنين.

وكتبت وزارة النقل والبنى التحتية في المقاطعة في تغريدة ليل الأحد الاثنين "بعد هطول أمطار غزيرة طالت انزلاقات للتربة وفيضانات طرق مختلفة في المناطق الداخلية لكولومبيا البريطانية".

وأغلق العديد من الطرق السريعة في مناطق اجتاحتها هذا الصيف حرائق غابات كبرى.

كما نشر فريق بحث وإنقاذ لإسعاف عشرات الأشخاص الذين علقوا في سياراتهم بسبب انزلاقات التربة على طريق قرب أغاسيز على بعد حوالى 100 كيلومتر شرق فانكوفر، وفقًا للاعلام المحلي. وفي اتصال لوكالة فرانس برس لم تعلق السلطات المحلية على الفور.

والى الغرب أصدرت مدينة أبوتسفورد أمرًا بإخلاء أكثر من مائة منزل وفقًا لاذاعة كندا بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في انزلاقات للتربة وفيضانات في بعض الأماكن.

وحثت بلدة ميريت على بعد 400 كيلومتر إلى الشمال الشرق، سكان منطقة قريبة من نهر على الإخلاء فورا وأشارت إلى توفر أسرة في أحد المراكز لاستقبالهم.

وقالت وزارة البيئة الكندية في نشرة صدرت قرابة الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) "ستستمر الأمطار الغزيرة هذا الصباح وستخف بعد الظهر" وتوقعت هطول أمطار إضافية بمقدار 50 ملم بعد تساقط "160 ملم" على وسط وشرق وادي فريزر.

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